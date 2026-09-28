INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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INTERROLL-Investment im Blick 28.09.2026 10:03:45

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 080,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,926 INTERROLL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 434,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 327,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 32,78 Prozent mehr wert.

Am Markt war INTERROLL jüngst 1,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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