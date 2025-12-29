SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen INTERROLL-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die INTERROLL-Aktie bei 2 010,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hat, hat nun 4,975 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 895,52 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 23.12.2025 auf 2 190,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 895,52 CHF, was einer positiven Performance von 8,96 Prozent entspricht.

INTERROLL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

