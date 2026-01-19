SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem INTERROLL-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das INTERROLL-Papier an diesem Tag 794,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,259 INTERROLL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 739,29 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 16.01.2026 auf 2 175,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,93 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte INTERROLL einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at