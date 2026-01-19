INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lukrative INTERROLL-Investition?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem INTERROLL-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das INTERROLL-Papier an diesem Tag 794,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,259 INTERROLL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 739,29 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 16.01.2026 auf 2 175,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,93 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte INTERROLL einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
10:04
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Interroll reports recent changes in its Group Management (EQS Group)
|
12.01.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)