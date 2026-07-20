INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lohnende INTERROLL-Investition?
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20.07.2026 10:04:24
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden INTERROLL-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die INTERROLL-Aktie bei 2 760,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,036 INTERROLL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 322,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 47,90 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,10 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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