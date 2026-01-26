INTERROLL Aktie

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

Investmentbeispiel 26.01.2026 10:04:21

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das INTERROLL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2 155,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,640 INTERROLL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 721,58 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 23.01.2026 auf 2 095,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,78 Prozent.

INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

