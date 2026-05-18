INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Rentabler INTERROLL-Einstieg?
|
18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr gekostet
Am 18.05.2025 wurde das INTERROLL-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 924,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 0,052 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 1 632,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,18 Prozent abgenommen.
INTERROLL wurde am Markt mit 1,36 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
10:04
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26