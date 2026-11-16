SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 650,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,151 INTERROLL-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 1 500,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 225,81 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 67,74 Prozent.

INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at