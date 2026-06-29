SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien verlieren können.

Am 29.06.2021 wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3 685,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,027 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,12 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 26.06.2026 auf 1 294,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,88 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at