INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable INTERROLL-Investition? 29.06.2026 10:03:53

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien verlieren können.

Am 29.06.2021 wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3 685,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,027 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35,12 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 26.06.2026 auf 1 294,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,88 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INTERROLL AG

mehr Nachrichten