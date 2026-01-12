INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Langfristige Performance
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2 630,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,038 INTERROLL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,69 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 09.01.2026 auf 2 280,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,31 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von INTERROLL belief sich jüngst auf 1,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
