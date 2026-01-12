INTERROLL Aktie

INTERROLL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die INTERROLL-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2 630,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,038 INTERROLL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,69 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 09.01.2026 auf 2 280,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,31 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich jüngst auf 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INTERROLL AG

mehr Nachrichten