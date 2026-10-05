INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Frühe Anlage 05.10.2026 10:03:43

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren INTERROLL-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.10.2025 wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren INTERROLL-Anteile 2 580,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,876 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 224,81 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 02.10.2026 auf 1 348,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 47,75 Prozent gleich.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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