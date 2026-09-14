SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen INTERROLL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INTERROLL-Papiers betrug an diesem Tag 2 480,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,032 INTERROLL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 480,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 967,74 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 40,32 Prozent.

Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at