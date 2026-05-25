SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien verlieren können.

Am 25.05.2023 wurden INTERROLL-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INTERROLL-Papiers betrug an diesem Tag 2 915,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,343 INTERROLL-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 1 604,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 550,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,97 Prozent verringert.

Insgesamt war INTERROLL zuletzt 1,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at