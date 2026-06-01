INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|INTERROLL-Anlage unter der Lupe
|
01.06.2026 10:04:06
SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen
INTERROLL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3 605,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,774 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 626,91 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 29.05.2026 auf 1 668,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 53,73 Prozent gleich.
INTERROLL war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
10:04
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
25.05.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Interroll publishes Sustainability Report 2025 (EQS Group)
|
18.05.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|Interroll Holding AG announces the acquisition of Royal Apollo Group (EQS Group)
|
04.05.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.04.26
|Stephan Schärer appointed as Chief Financial Officer (CFO) of Interroll Holding AG (EQS Group)
Analysen zu INTERROLL AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|1 740,00
|-4,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.