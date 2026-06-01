SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in INTERROLL eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

INTERROLL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3 605,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,774 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 626,91 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 29.05.2026 auf 1 668,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 53,73 Prozent gleich.

INTERROLL war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at