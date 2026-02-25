SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intershop gewesen.

Das Intershop-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intershop-Papier an diesem Tag 87,05 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,149 Intershop-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (173,80 CHF), wäre die Investition nun 199,66 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,66 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Intershop einen Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at