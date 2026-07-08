SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Investoren gebracht.

Die Intershop-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,039 Intershop-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 381,03 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 07.07.2026 auf 171,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,10 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at