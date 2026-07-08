Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Anlage im Blick
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Intershop-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,039 Intershop-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 381,03 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 07.07.2026 auf 171,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,10 Prozent.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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