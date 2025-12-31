Intershop Aktie

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

Profitabler Intershop-Einstieg? 31.12.2025 10:04:40

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Intershop eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Intershop-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124,224 Anteilen. Die gehaltenen Intershop-Anteile wären am 30.12.2025 20 422,36 CHF wert, da der Schlussstand 164,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition 104,22 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

