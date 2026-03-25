Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Lohnende Intershop-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Intershop-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,05 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hat, hat nun 11,230 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intershop-Aktie auf 170,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 909,04 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 90,90 Prozent.
Intershop war somit zuletzt am Markt 1,57 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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