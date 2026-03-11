Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Anlage im Blick
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Intershop-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 125,80 CHF wert. Bei einem Intershop-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,491 Intershop-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 13 354,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,55 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
