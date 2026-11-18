Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Performance im Blick
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.11.2023 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 122,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81,967 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 162,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 278,69 CHF wert. Mit einer Performance von +32,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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