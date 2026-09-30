SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Intershop-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 116,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,606 Intershop-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 345,96 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 29.09.2026 auf 156,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,60 Prozent gesteigert.

Intershop wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at