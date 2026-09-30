Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Lohnende Intershop-Investition?
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 116,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,606 Intershop-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 345,96 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 29.09.2026 auf 156,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,60 Prozent gesteigert.
Intershop wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intershop
|
30.09.26
|SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.09.26
|SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.26
|SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.08.26
|Intershop Increases Operating Profit and Expands Portfolio (EQS Group)
|
26.08.26
|Intershop steigert Betriebserfolg und baut Portfolio aus (EQS Group)
Analysen zu Intershop
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|163,40
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.