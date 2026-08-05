Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Profitable Intershop-Investition?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intershop-Anteile an diesem Tag 126,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Intershop-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,365 Intershop-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 333,33 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 04.08.2026 auf 168,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,33 Prozent.
Der Intershop-Wert an der Börse wurde auf 1,56 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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