Intershop Aktie

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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Profitable Intershop-Investition? 05.08.2026 10:03:52

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intershop-Anteile an diesem Tag 126,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Intershop-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,365 Intershop-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 333,33 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 04.08.2026 auf 168,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,33 Prozent.

Der Intershop-Wert an der Börse wurde auf 1,56 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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