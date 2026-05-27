Intershop Aktie

Intershop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Intershop-Anlage unter der Lupe 27.05.2026 10:03:35

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Intershop eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Intershop-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intershop-Aktie an diesem Tag 142,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,032 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (174,00 CHF), wäre die Investition nun 1 223,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,36 Prozent.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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