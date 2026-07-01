Intershop Aktie

Intershop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Intershop-Investition? 01.07.2026 10:04:13

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2023 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 119,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,838 Intershop-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 172,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,56 Prozent gesteigert.

Intershop war somit zuletzt am Markt 1,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intershop

mehr Nachrichten