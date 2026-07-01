SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2023 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 119,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,838 Intershop-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 172,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,56 Prozent gesteigert.

Intershop war somit zuletzt am Markt 1,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at