WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

Rentable Intershop-Investition? 28.01.2026 10:04:00

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Intershop-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 121,359 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 20 582,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169,60 CHF belief. Mit einer Performance von +105,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Intershop jüngst 1,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

