Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Rentable Intershop-Investition?
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Intershop-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 121,359 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 20 582,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169,60 CHF belief. Mit einer Performance von +105,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Intershop jüngst 1,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|184,00
|2,22%