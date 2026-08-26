Intershop Aktie

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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Profitabler Intershop-Einstieg? 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intershop-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Intershop-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 120,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Intershop-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,919 Intershop-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 366,50 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 25.08.2026 auf 161,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,67 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Intershop betrug jüngst 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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