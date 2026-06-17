SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Intershop-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Intershop-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 11,641 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Intershop-Anteile wären am 16.06.2026 2 093,13 CHF wert, da der Schlussstand 179,80 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 109,31 Prozent gesteigert.

Am Markt war Intershop jüngst 1,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at