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WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Lukrative Investis-Anlage? 25.08.2026 10:03:37

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,073 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Investis-Papiere wären am 24.08.2026 157,19 CHF wert, da der Schlussstand 146,50 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 57,19 Prozent.

Insgesamt war Investis zuletzt 1,89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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