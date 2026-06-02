Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Frühe Investition
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.06.2023 wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Investis-Aktie an diesem Tag 94,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,064 Investis-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 161,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 151,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,17 Prozent gesteigert.
Alle Investis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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