SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 87,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,139 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,40 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 16.02.2026 auf 154,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Investis belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at