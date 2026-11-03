Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Frühe Investition
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,857 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 145,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 589,29 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 158,93 Prozent vermehrt.
Am Markt war Investis jüngst 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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