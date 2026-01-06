Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Performance im Blick
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 111,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,901 Investis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 145,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,63 CHF wert. Damit wäre die Investition um 30,63 Prozent gestiegen.
Investis war somit zuletzt am Markt 1,85 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
