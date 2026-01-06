Investis Aktie

Investis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

Performance im Blick 06.01.2026 10:03:44

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 111,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,901 Investis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 145,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,63 CHF wert. Damit wäre die Investition um 30,63 Prozent gestiegen.

Investis war somit zuletzt am Markt 1,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

