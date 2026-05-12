SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Investis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Investis-Papier an diesem Tag bei 97,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,031 Investis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,15 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 11.05.2026 auf 150,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 55,15 Prozent.

Investis wurde am Markt mit 1,93 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at