Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Lukratives Investis-Investment?
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Investis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Investis-Papiers betrug an diesem Tag 105,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95,238 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 143,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 666,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 36,67 Prozent vermehrt.
Am Markt war Investis jüngst 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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