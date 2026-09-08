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WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Rentables Investis-Investment? 08.09.2026 10:03:40

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Investis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 167,504 Investis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 145,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24 288,11 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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