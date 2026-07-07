SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Investis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 97,087 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 854,37 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 06.07.2026 auf 153,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 14 854,37 CHF, was einer positiven Performance von 48,54 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at