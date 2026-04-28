SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Investis-Papiers betrug an diesem Tag 119,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,368 Investis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 330,54 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 27.04.2026 auf 159,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,05 Prozent.

Investis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at