SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Investis abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Investis gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Investis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 82,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, befänden sich nun 120,773 Investis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2023 gerechnet (93,40 CHF), wäre die Investition nun 11 280,19 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,80 Prozent.

Investis wurde am Markt mit 1,17 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at