Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Lukrativer Investis-Einstieg?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.05.2023 wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 100,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,502 Investis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Investis-Aktien wären am 04.05.2026 15 721,39 CHF wert, da der Schlussstand 158,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,21 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Investis betrug jüngst 2,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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