Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Rentable Investis-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 102,00 CHF. Bei einem Investis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,980 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 144,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 141,18 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,18 Prozent.
Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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