SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Investis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Investis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Investis-Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,667 Investis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (154,00 CHF), wäre die Investition nun 256,67 CHF wert. Mit einer Performance von +156,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at