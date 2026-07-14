Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitabler Investis-Einstieg?
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Investis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Investis-Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,667 Investis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (154,00 CHF), wäre die Investition nun 256,67 CHF wert. Mit einer Performance von +156,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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