SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Investis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 112,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,929 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 1 392,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,29 Prozent erhöht.

Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,98 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at