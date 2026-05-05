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WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Ausschüttung 05.05.2026 10:02:26

SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Aktionäre freuen

SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Aktionäre freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Investis-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Investis am 04.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,00 CHF beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Investis 33,17 Mio. CHF kosten. Damit wurde die Investis-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Investis-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 158,00 CHF in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Investis, demnach wird das Investis-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Investis-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Investis-Papiers 2,08 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,32 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Investis via SIX SX 57,21 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 64,14 Prozent besser entwickelt als der Investis-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Investis

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,05 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,94 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Investis

Investis ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2,027 Mrd. CHF. Investis verfügt über ein KGV von aktuell 12,13. Im Jahr 2025 erzielte Investis einen Umsatz von 79,810 Mio.CHF sowie ein EPS von 11,91 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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