IVF HARTMANN Aktie

WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

IVF HARTMANN-Performance im Blick 23.03.2026 10:04:34

SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IVF HARTMANN-Aktien gewesen.

Am 23.03.2023 wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des IVF HARTMANN-Papiers betrug an diesem Tag 118,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,475 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie auf 135,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 144,07 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 14,41 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von IVF HARTMANN betrug jüngst 321,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

