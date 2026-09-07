SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 112,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,929 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie auf 131,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,64 CHF wert. Mit einer Performance von +16,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete IVF HARTMANN eine Marktkapitalisierung von 312,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at