IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Lohnender IVF HARTMANN-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 84,034 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 137,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 512,61 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 326,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|IVF HARTMANN AG
|142,00
|0,00%