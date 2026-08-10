IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Hochrechnung
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,909 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Anteile wären am 07.08.2026 114,55 CHF wert, da der Schlussstand 126,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 14,55 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 299,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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