SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 29.06.2016 wurde die IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 195,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die IVF HARTMANN-Aktie investiert, befänden sich nun 0,513 IVF HARTMANN-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 64,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,38 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 299,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at