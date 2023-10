SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IVF HARTMANN bedeutet

Investoren, die vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 173,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,803 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Anteile wären am 06.10.2023 6 358,38 CHF wert, da der Schlussstand 110,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,42 Prozent eingebüßt.

Der IVF HARTMANN-Wert an der Börse wurde auf 260,90 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at