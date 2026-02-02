SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 181,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,552 IVF HARTMANN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 149,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 82,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,68 Prozent eingebüßt.

Alle IVF HARTMANN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 355,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at