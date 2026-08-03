IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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IVF HARTMANN-Anlage unter der Lupe 03.08.2026 10:03:45

SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren IVF HARTMANN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.08.2025 wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 140,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,429 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 107,14 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 31.07.2026 auf 127,50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 8,93 Prozent gleich.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 303,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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