IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|IVF HARTMANN-Anlage unter der Lupe
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.08.2025 wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 140,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,429 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 107,14 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 31.07.2026 auf 127,50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 8,93 Prozent gleich.
IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 303,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVF HARTMANN AG
|
10:03
|SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI aktuell: Das macht der SPI mittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI steigt mittags (finanzen.at)
|
30.06.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu IVF HARTMANN AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IVF HARTMANN AG
|135,50
|2,26%